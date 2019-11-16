Флорентино Перес избран главой Всемирной футбольной ассоциации

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес был избран президентом Всемирной футбольной ассоциации (ВФА), которая будет заниматься организацией и проведением Клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Marca.



Голосование прошло в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария). В нём принимали участие представители «Реала», «Милана», «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», мексиканской «Америки», новозеландского «Окленд Сити», китайского «Гуанчжоу Эвергранд» и «Мазембе» из ДР Конго.



Помимо избрания главы организации, представители команд обсудили ряд вопросов, связанных с проведением Клубного чемпионата мира.



Клубный чемпионат мира — 2019 пройдёт в декабре. Соревнования примет Катар. В турнире примут участие «Ливерпуль» (Англия), «Монтеррей» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис), «Иенген Спорт» (Новая Каледония) и «Аль-Садд» (Катар).