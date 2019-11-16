Манчини: приятно побить рекорд легендарного Витторио Поццо

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини высказался о достижении после матча отбора Евро-2020 с командой Боснии и Герцеговины (3:0). Напомним, Манчини стал первым тренером национальной команды Италии, под чьим руководством сборная одержала 10 побед подряд.



«Это приятно. Было бы неправдой сказать, что неприятно побить рекорд легендарного Витторио Поццо. Мы счастливы. Это отличное выступление. Мы знали, что будет непросто, поскольку боснийская команда крепкая, сильная, с отличной техникой. Но мы сумели сразу направить игру в нужное русло.



Что касается прошлых неудач сборной Италии, в футболе может быть так, что результат получается незаслуженным, но это необходимо принять. Мы постарались привнести некоторые новые идеи, ребята были очень восприимчивы, поэтому всё складывается хорошо», — приводит слова Манчини Rai Sport.

Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 10 матчей подряд