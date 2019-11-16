Черчесов: на ЧМ нас критиковали, что встали сзади, сегодня — что много атакуем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).
«Абсолютно согласен, что бельгийцы легко забили все свои мячи. Мы знали, как играет сборная Бельгии. Если помните, и в Бельгии первый мяч нам с быстрой атаки забили. Мы не хотели сегодня сидеть в обороне. Нам надо было побеждать — 2:0. Ещё хотели проверить, что мы собой представляем. Меня уже спросили, не надо ли было играть в 5–7 защитников. Но мы планировали с Бельгией играть от себя. На ЧМ-2018 нас критиковали, что мы встали сзади, а сегодня критикуют, что много атакуем. Если бы была другая турнирная ситуация, сыграли бы по-другому. Бельгия – команда такого уровня, которая пользовалась свободным пространством и забивала нам голы. Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот.
Понятно, что счёт на табло. Все знают, кто и что не сделал. От меня нужна не критика или наставления. Игрокам нужна конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы ошибки исправить. Моя задача – не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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