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Габулов: Гильерме, как вратарь сборной, может выручать при ударах в ближний угол

Габулов: Гильерме, как вратарь сборной, может выручать при ударах в ближний угол
Футбол / Евро-2020 0

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение национальной команды в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с бельгийцами. Встреча завершилась со счётом 1:4.

«Это поражение не показывает наш уровень, просто неудачная игра, особенно по результату. Где-то стечение обстоятельств, бельгийцы забили всё что создали. У нас были хорошие возможности, но не забили. Тренерский штаб сделает правильные выводы.

Ошибки Гильерме при голах в ближний угол? С трибуны, где я сидел, было не очень хорошо видно эти эпизоды. Но мне показалось, что Гильерме, как вратарь сборной России, может выручать в таких моментах", — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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