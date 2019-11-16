Габулов: Гильерме, как вратарь сборной, может выручать при ударах в ближний угол
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение национальной команды в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с бельгийцами. Встреча завершилась со счётом 1:4.
«Это поражение не показывает наш уровень, просто неудачная игра, особенно по результату. Где-то стечение обстоятельств, бельгийцы забили всё что создали. У нас были хорошие возможности, но не забили. Тренерский штаб сделает правильные выводы.
Ошибки Гильерме при голах в ближний угол? С трибуны, где я сидел, было не очень хорошо видно эти эпизоды. Но мне показалось, что Гильерме, как вратарь сборной России, может выручать в таких моментах", — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Популисты с другой планеты?» Канчельскис о комментаторах матча Россия — Бельгия
- 17 ноября 2019
-
00:02
- 16 ноября 2019
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:24
-
23:23
-
23:10
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:53
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:41
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:39
-
21:32
-
21:29
-
21:03
-
20:43
-
20:42
-
20:36
-
20:23
Партнерский контент