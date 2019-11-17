Сербским фанатам запретили приносить на матч с Украиной символику других стран

Футбольный союз Сербии накануне домашнего матча сборной с национальной командой Украины в 10-м туре отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 обратился к болельщикам с просьбой соблюдать порядок на стадионе.
«Приглашаем фанатов вовремя прийти на арену, соблюдать правила поведения на спортивных мероприятиях и подчиняться приказам полиции.
Особо подчёркиваем, что запрещено приносить предметы, которые могут нарушать общественный порядок, наносить вред другим посетителям, любые виды баннеров, а также пиротехнические изделия. На стадион можно взять только официальные символы Сербии.
Просим всех болельщиков помнить об условном наказании от УЕФА и о том, что любое последующее нарушение может привести к более суровым санкциям», — говорится в сообщении Футбольного союза Сербии.
Сборная Сербии провела без зрителей домашнюю встречу 9-го тура отбора Евро-2020 с Люксембургом (3:2) из-за поведения фанатов на матче 5-го тура с Португалией (2:4). Национальная команда была также наказана проведением одной встречи при пустых трибунах условно.
Матч Сербия — Украина состоится сегодня, 17 ноября, в Белграде на стадионе «Райко Митич», начало — в 17:00 мск.
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