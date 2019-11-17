Азар забил России после слов комментатора, что голуби в штрафной — добрый знак

Российский комментатор Роман Трушечкин во время матча сборной страны в 9-м туре отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Бельгии ошибся, когда сказал, что воротам Маринато Гильерме ничто не угрожает из-за голубей в штрафной площади.
«Сейчас добрый знак. Посмотрите, в штрафной площади Гильерме голуби приземлились. Значит, ничего не случится, птицы же чувствуют всё», — сказал Трушечкин.
Спустя несколько секунд бельгийцы провели атаку и забили третий мяч в ворота россиян. Его автором стал нападающий Эден Азар, которому ассистировал полузащитник Кевин Де Брёйне.
«Это просто необъяснимо», — сказал комментатор после гола.
Матч завершился со счётом 4:1 в пользу Бельгии. В заключительном, 10-м туре квалификации Евро-2020 российские футболисты на выезде сыграет с Сан-Марино. Встреча состоится 19 ноября, начало — в 22:45 мск.
- 17 ноября 2019
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