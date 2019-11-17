Люксембург — Португалия: составы команд на матч 10-го тура отбора Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Люксембурга и Португалии на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча пройдёт на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Люксембург — Португалия.



Люксембург: Морис, Янс, Шано, Жерсон, Карлсон, В. Тилль, Мартинш, Скендерович, Тюрпель, Родригес, Девилль.



Португалия: Патрисиу, Рикарду, Фонте, Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу, Пицци, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду.

После девяти туров сборная Португалии, набрав 14 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы B квалификации Евро-2020, Люксембург (4) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе B являются сборные Украины, Сербии и Литвы.