Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в двух последних матчах команды: с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов и «Миланом» в чемпионате Италии.

«В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь „Ювентусу“, играя травмированным. Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», — цитирует Роналду A Bola.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.