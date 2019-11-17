Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в двух последних матчах команды: с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов и «Миланом» в чемпионате Италии.
«В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь „Ювентусу“, играя травмированным. Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», — цитирует Роналду A Bola.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.
Роналду попросил руководство «Ювентуса» подписать Погба
- 17 ноября 2019
-
22:59
-
22:47
-
22:31
-
22:24
-
22:17
-
21:56
-
21:35
-
21:35
-
21:15
-
21:03
-
20:54
-
20:50
-
20:44
-
20:23
-
20:19
-
20:05
-
19:59
-
19:38
-
19:24
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:44
-
18:42
-
18:32
-
18:27
-
18:04
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:18
-
16:59
Партнерский контент