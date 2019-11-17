Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»

Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»
Футбол / Лига чемпионов 0

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в двух последних матчах команды: с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов и «Миланом» в чемпионате Италии.

«В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь „Ювентусу“, играя травмированным. Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов», — цитирует Роналду A Bola.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Роналду попросил руководство «Ювентуса» подписать Погба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019