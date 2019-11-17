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Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем. Ему ассистировали Конрад Сапела и Марцин Борковски.

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Гарри Уинкс, которому ассистировал Алекс Окслейд-Чемберлен. На 79-й минуте преимущество английской национальной команды увеличил Гарри Кейн. Через несколько минут счёт до крупного довёл Маркус Рашфорд с передачи Рахима Стерлинга. Окончательный счёт установил Мэйсон Маунт.

Также завершился ещё один матч в группе А. Сборная Болгарии на своём поле обыграла Чехию со счётом 1:0.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 10-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Болгария
Окончен
1 : 0
Чехия
1:0 Божиков – 56'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 10-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Косово
Окончен
0 : 4
Англия
0:1 Уинкс – 32'   0:2 Кейн – 79'   0:3 Рашфорд – 83'   0:4 Маунт – 90+1'
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