Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем. Ему ассистировали Конрад Сапела и Марцин Борковски.
Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Гарри Уинкс, которому ассистировал Алекс Окслейд-Чемберлен. На 79-й минуте преимущество английской национальной команды увеличил Гарри Кейн. Через несколько минут счёт до крупного довёл Маркус Рашфорд с передачи Рахима Стерлинга. Окончательный счёт установил Мэйсон Маунт.
Также завершился ещё один матч в группе А. Сборная Болгарии на своём поле обыграла Чехию со счётом 1:0.
- 17 ноября 2019
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