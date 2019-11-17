Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем. Ему ассистировали Конрад Сапела и Марцин Борковски.

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Гарри Уинкс, которому ассистировал Алекс Окслейд-Чемберлен. На 79-й минуте преимущество английской национальной команды увеличил Гарри Кейн. Через несколько минут счёт до крупного довёл Маркус Рашфорд с передачи Рахима Стерлинга. Окончательный счёт установил Мэйсон Маунт.

Также завершился ещё один матч в группе А. Сборная Болгарии на своём поле обыграла Чехию со счётом 1:0.