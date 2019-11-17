Сантуш: Португалия является претендентом на победу на Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил мнение, что его команда будет претендентом на победу в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

«Мы являемся претендентами на победу на Евро-2020, но нас никогда не считают фаворитами. Хотя у нашей команды есть нужные качества. Если команда может соединить креативность и качество, а также осознать, что порой игре нужны другие умения, то она практически непобедима.

Обыграть Португалию непросто. Когда мы играли на Евро-2016, меня назвали сумасшедшим после моих слов, что Португалия является претендентом на титул", — приводит слова Сантуша A Bola.

Напомним, что Португалия оформила право на участие в Евро-2020 после победы в матче 8-го тура отбора с Люксембургом (2:0).