Роналду: Португалия не является фаворитом Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о шансах национальной команды в финальной стадии Евро-2020.

«Впереди ещё долгий сезон, многие игроки будут расти и прогрессировать. Шаг за шагом. Больше не нужно думать об этом. Претенденты на победу всегда одни и те же. Не думайте, что мы фавориты, так как выиграли чемпионат Европы в 2016 году. Нас сложно победить, но фаворитами являются другие команды», — приводит слова Роналду A Bola.

Сборная Португалии гарантировала себе путёвку в финальную стадию Евро-2020, финишировав на втором месте в турнирной таблице группы В. Также из группы вышла команда Украины.

Жеребьёвка группового этапа финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября.