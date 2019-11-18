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Форвард сборной Словении Дедич: нам улыбнулась удача в матче с Россией в 2009-м

Форвард сборной Словении Дедич: нам улыбнулась удача в матче с Россией в 2009-м
Футбол / Сборная России 0

Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич поделился воспоминаниями от первого стыкового матча ЧМ-2010 с национальной командой России в 2009 году.

«Сборная России была очень сильной командой с такими игроками, как Павлюченко, Аршавин, Жирков… Я помню, что в матче, который проходил в России, они играли очень хорошо и у нас вообще не было шансов в первом тайме. Нам очень повезло. Когда в первом матче счёт был 2:0, у Павлюченко была очень хорошая возможность забить третий гол. И если бы они забили третий мяч тогда, то для нас это был бы финиш. Но нам улыбнулась удача, и в последние три минуты мы забили очень важный гол. У нас появилась надежда на ответный матч, после этого гола мы поверили в то, что у нас есть возможность выйти на чемпионат мира», — сказал Дедич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

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