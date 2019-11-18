В Москве прошёл открытый турнир по мини-футболу среди детей с синдромом Дауна

13-14 ноября благотворительный фонд «Синдром любви» провёл первые в России Московские открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна. В соревнованиях приняли участие 13 команд из 10 городов: Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, Красноярска, Воронежа, Рязани и Коврова.



По итогам двух дней места распределились следующим образом:



Мальчики:

1-е место – команда из Уфы

2-е место – команда из Москвы

3-е место – команда из Москвы



Девочки:

1-е место – команда из Москвы

2-е место – команда из Коврова



В эстафете первое место заняла команда из Воронежа, второе – из Ярославля, третье – из Москвы.



Также в ходе матчей были определены победители специальных номинаций: лучший бомбардир среди мальчиков – забивший 12 голов Линар Вакилов (Уфа), лучший игрок – Артём Кузин (Рязань), лучший вратарь – Антон Санкевич (Москва), лучший защитник – Иван Ясточкин (Санкт-Петербург).