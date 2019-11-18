Агент Гвардиолы: никто, кроме прессы, не связывался со мной о будущем Хосепа
Хосеп Мария Оробитг, агент главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, прокомментировал информацию о том, что его клиент может вновь возглавить мюнхенскую «Баварию».
«В футболе нет ничего определённого. Я говорил с Пепом в прошлую среду, у него всё по-прежнему. Он хорошо чувствует себя в „Манчестер Сити“, а также в городе Манчестере. Его контракт действует до 30 июня 2021 года. Никто, кроме прессы, не связывался со мной по вопросу будущего Пепа», — приводит слова Оробитга Goal.
Напомним, 48-летний Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. За это время команда под его руководством выиграла семь трофеев: три чемпионата и два Кубка Германии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
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