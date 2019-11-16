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Лёв: Гвардиола — один из лучших тренеров в мире, он был хорош в Бундеслиге

Лёв: Гвардиола — один из лучших тренеров в мире, он был хорош в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв воздержался от комментариев по поводу возможного возвращения каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего «Манчестер Сити», в мюнхенскую «Баварию».

«Что произойдёт дальше — это дело „Баварии“. Гвардиола был хорош в Бундеслиге. Один из лучших тренеров в мире на данный момент, но не знаю, вернётся ли он в Германию. В любом случае, любые разговоры о том, хочет он вновь возглавить мюнхенский клуб или нет, являются спекуляцией. Не знаю, что в планах у „Баварии“, это дело клуба», — приводит слова Лёва Goal.com.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. За это время с командой выиграл семь трофеев: три чемпионата и два Кубка Германии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.

«Бавария» хочет летом подписать контракт с Гвардиолой
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