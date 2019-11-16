Лёв: Гвардиола — один из лучших тренеров в мире, он был хорош в Бундеслиге

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв воздержался от комментариев по поводу возможного возвращения каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего «Манчестер Сити», в мюнхенскую «Баварию».
«Что произойдёт дальше — это дело „Баварии“. Гвардиола был хорош в Бундеслиге. Один из лучших тренеров в мире на данный момент, но не знаю, вернётся ли он в Германию. В любом случае, любые разговоры о том, хочет он вновь возглавить мюнхенский клуб или нет, являются спекуляцией. Не знаю, что в планах у „Баварии“, это дело клуба», — приводит слова Лёва Goal.com.
Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. За это время с командой выиграл семь трофеев: три чемпионата и два Кубка Германии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.
- 16 ноября 2019
-
10:11
-
10:06
-
09:42
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
08:46
-
08:32
-
04:20
-
02:27
-
01:59
-
01:22
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:37
-
00:36
-
00:18
-
00:13
-
00:06
- 15 ноября 2019
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:33
-
23:08
-
22:58
-
22:42
-
22:38
-
22:25
-
22:08
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:15
-
20:57