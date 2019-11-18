Малафеев: шансов на возвращение Акинфеева в сборную России практически нет

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев выразил мнение, что возвращение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в российскую национальную команду маловероятно.
«Его возвращение возможно только в двух случаях. Первый — когда будут травмированы все вратари определённого уровня. Второй — если они будут играть очень плохо. Шанс на это минимальный. Математически, шансов практически нет.
Когда я приостанавливал карьеру в сборной, я сказал Капелло: «Всегда готов вернуться. Если буду нужен — приеду». У Акинфеева есть качество — он не любит конкуренции. Это его нервирует. Игорю нужна уверенность, что он играет, что никто на тренировке не пытается его подзадеть, толкнуть. Игорь провёл много времени, играя за сборную, и то, что у него не было качественной конкуренции, было ему на пользу. Я понимал, что Игоря нужно просто не трогать», — сказал Малафеев в видео, опубликованном канале Raw Take в YouTube.
- 18 ноября 2019
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