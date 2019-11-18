Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малафеев: шансов на возвращение Акинфеева в сборную России практически нет

Малафеев: шансов на возвращение Акинфеева в сборную России практически нет
Футбол / Сборная России 0

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев выразил мнение, что возвращение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в российскую национальную команду маловероятно.

«Его возвращение возможно только в двух случаях. Первый — когда будут травмированы все вратари определённого уровня. Второй — если они будут играть очень плохо. Шанс на это минимальный. Математически, шансов практически нет.

Когда я приостанавливал карьеру в сборной, я сказал Капелло: «Всегда готов вернуться. Если буду нужен — приеду». У Акинфеева есть качество — он не любит конкуренции. Это его нервирует. Игорю нужна уверенность, что он играет, что никто на тренировке не пытается его подзадеть, толкнуть. Игорь провёл много времени, играя за сборную, и то, что у него не было качественной конкуренции, было ему на пользу. Я понимал, что Игоря нужно просто не трогать», — сказал Малафеев в видео, опубликованном канале Raw Take в YouTube.

Р. Гусев: нужно вернуть Акинфеева в сборную России любыми путями
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019