Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Бразилии встречалась с национальной командой Южной Кореи. Встреча состоялась на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби и завершилась победой бразильской команды со счётом 3:0.



На 9-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Лукас Пакета. На 36-й минуте хавбек «Баварии» Филиппе Коутиньо упрочил преимущество сборной Бразилии в счёте. Во втором тайме, на 60-й минуте, защитник «Ювентуса» Данило довёл счёт до разгромного. Таким образом, сборная Южной Кореи потерпела первое поражение в товарищеской встрече в текущем календарном году.



Ранее сборная Бразилии уступила национальной команде Аргентины в товарищеском матче со счётом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.