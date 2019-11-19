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Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в товарищеском матче

Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в товарищеском матче
Футбол / Южная Америка 0

В товарищеском матче сборная Бразилии встречалась с национальной командой Южной Кореи. Встреча состоялась на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби и завершилась победой бразильской команды со счётом 3:0.

На 9-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Лукас Пакета. На 36-й минуте хавбек «Баварии» Филиппе Коутиньо упрочил преимущество сборной Бразилии в счёте. Во втором тайме, на 60-й минуте, защитник «Ювентуса» Данило довёл счёт до разгромного. Таким образом, сборная Южной Кореи потерпела первое поражение в товарищеской встрече в текущем календарном году.

Ранее сборная Бразилии уступила национальной команде Аргентины в товарищеском матче со счётом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
19 ноября 2019, вторник. 16:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Южная Корея
1:0 Пакета – 9'   2:0 Коутиньо – 36'   3:0 Данило – 60'
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