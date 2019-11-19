Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Бразилии встречалась с национальной командой Южной Кореи. Встреча состоялась на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби и завершилась победой бразильской команды со счётом 3:0.
На 9-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Лукас Пакета. На 36-й минуте хавбек «Баварии» Филиппе Коутиньо упрочил преимущество сборной Бразилии в счёте. Во втором тайме, на 60-й минуте, защитник «Ювентуса» Данило довёл счёт до разгромного. Таким образом, сборная Южной Кореи потерпела первое поражение в товарищеской встрече в текущем календарном году.
Ранее сборная Бразилии уступила национальной команде Аргентины в товарищеском матче со счётом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
- 19 ноября 2019
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