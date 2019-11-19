Фелиш вернулся к полноценным тренировкам после месячного восстановления

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в скором времени сможет вновь выйти на поле.

Как сообщает пресс-служба клуба, 20-летний футболист принял участие в сегодняшней тренировке команды и занимался в общей группе.



В последний раз Фелиш выходил на поле 19 октября в матче 9-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:1). В концовке встречи португалец получил травму, а позднее ему было диагностировано растяжение боковой связки правого голеностопного сустава. Ожидалось, что восстановление займёт от двух до трёх недель, однако оно затянулось на месяц.



23 ноября «Атлетико» предстоит втретиться с «Гранадой» в 14-м туре Примеры. Матч состоится на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и начнётся в 20:30 мск.