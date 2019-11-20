Моуринью официально назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Португальский специалист Жозе Моуринью официально назначен главным тренером «Тоттенхэм Хотспур». Контракт с португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, вчера, 19 ноября, со своего поста ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. Практически сразу стало известно, что основным претендентом на его место стал Моуринью.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015).
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.
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