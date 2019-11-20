Кирьяков: мы не на том уровне, чтобы играть в открытый футбол с топ-сборными

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков подвёл итоги выступления сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года.

«Удовлетворил ли меня вчерашний результат? Я бы не стал делать акцент на этом матче, всё-таки соперник был низкого уровня. Было видно, что у некоторых игроков не хватало эмоций на то, чтобы сыграть на должном уровне. Матч предопределял нашу команду играть вполсилы. Россиянам просто хотелось добиться крупной победы, что и произошло.



Поведение болельщиков? Конечно, это некрасиво. Даже по игре с Бельгией было видно, что игроки хотели обыграть их. Первые 10 минут отыграли просто здорово, потом сказался класс игроков, и мы должны это принять и понять, что нам с топ-сборными нельзя играть в открытый футбол. Пока мы в уровне мастерства уступаем. Это был наглядный пример, как не надо играть с этими командами. Тренерский штаб сделает выводы, и к финальной части там будет уже другой подход к таким матчам.



За выступление нашей сборной в отборочном цикле могу поставить твёрдую четвёрку. Задача была решена за два тура до окончания цикла — это самое главное. Не допустили осечек и промахов с командами, которые мы должны обыгрывать. Давно наша национальная команда не решала вопрос выхода за два-три тура до окончания — это положительный момент.



Наша сборная лучшая среди команд вторых мест? Основная задача — результат, попасть в финальную часть. Какой ажиотаж был после проигранного матча с Бельгией, все помнят, с каким предостережением мы ехали в Казахстан, ждали этого матча с тревогой, но показали, что у нас хороший уровень. Топ-сборным мы можем противопоставить командные действия, как это было в матче с Испанией. Мы не на том уровне, чтобы сейчас играть в открытый футбол.



Чего мы ожидаем от сборной на Евро? Если мы так скрупулёзно будем подходить к каждому матчу, особенно против тех команд, которые превосходят нас в классе, то нас ждёт успех. Чемпионат мира показал, что мы можем стратегически правильно, дисциплинированно играть. Конечно, в группе с бельгийцами мы будем играть по-другому — приблизительно так, как с испанцами. Пусть попробуют обыграть нас, когда мы будем играть с плотной обороной. Что касается датчан, то с ними будет чуть полегче, но всё будет зависеть от календаря, и от этого будет меняться стратегия матча: или более атакующий футбол, или более прагматичный, где мы будем дисциплинированно набирать очки в таких матчах», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.