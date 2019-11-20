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Зырянов: российские клубы не хотят отпускать игроков в Европу

Зырянов: российские клубы не хотят отпускать игроков в Европу
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов поделился мнением о том, стоит ли российским игрокам уезжать в европейские чемпионаты.

«Возможно, на Головина положительно влияет Монако. Там комфортно жить. А если серьёзно, это палка о двух концах. После Евро-2008 мне предлагали уехать в Европу, но я сказал: «Ребята, мне 31 год. Я первый сезон отыграл в «Зените», и ехать куда-то без знания языка мне уже поздно». Отказался. Головин поступил правильно, но мы не знаем всей ситуации.

«В российских клубах всё устроено по-другому. Мы не хотим отпускать игроков. Не дадим ему машину, квартиру, но он будет наш, он же здесь вырос! Как у нас любят говорить руководители: «Ты же местный, потерпи, всё будет». При этом иностранцы получают в десять раз больше», — приводит слова Зырянова RT.

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