Канчельскис — о матче с Сан-Марино: обыграли барменов, даже выводов не надо

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о победе национальной команды в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (5:0).



«Про сам матч ничего не хочу говорить. Это была тренировочная игра, такой уж соперник. Выиграли, три очка взяли. У нас задачи другие должны стоять, другая головная боль. После этого матча говорить «какие мы классные» не стоит. Разбирать нужно игру с Бельгией, вот там разбор должен быть тщательный и основательный. Жалко, что такие соперники, как Сан-Марино, существуют. Не знаю, почему так спокойно к этому относится ФИФА, УЕФА. Такие команды нельзя подпускать к футболу, пусть они играют свою лигу, низшую между собой. Лучшая команда будет выходить, тогда они будут прогрессировать.



В стартовом составе нужно было выпускать всех новых футболистов, просматривать кандидатов. Любой мог выйти и сыграть на ура. По поводу выступления в отборе в целом можно сказать двояко. Вышли из группы — отлично, но мы играли против Кипра, Сан-Марино, Казахстана и Шотландии. Игры против Бельгии всё расставили на свои места: какой уровень нашего футбола и уровень отдельных футболистов. Вот когда будем играть против нормальных команд, тогда и посмотрим. А сейчас – вышли, обыграли барменов со счётом 5:0, какие-то выводы даже делать не стоит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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