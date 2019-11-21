Черчесов обратился к болельщикам после завершения отбора Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам после завершения отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!» — написал Черчесов в своём «инстаграме».

Сборная России заняла второе место в группе I отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. В 10 матчах подопечные Черчесова одержали 8 побед при 2 поражениях от бельгийцев, которые заняли 1-е место в группе, набрав максимально возможные 30 очков.