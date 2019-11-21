Ледяхов — о возможном возвращении в сборную Акинфеева: уже есть хорошие вратари

Бывший игрок сборной России Игорь Ледяхов высказался о возможном возвращении в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев здорово выступал за сборную, вопросов нет. Но я думаю, что у нас и сейчас есть достойные голкиперы. Ошибки у всех бывают, не надо на них зацикливаться. Проблем с вратарями у нас точно нет. Тем более тренером сборной является бывший голкипер, который в этом вопросе уж точно разбирается лучше остальных.

Что касается итогов отборочного цикла Евро для нашей команды. Раз ребята пробились на чемпионат Европы — оценю итоги положительно. Думаю, все должны быть довольны, сборная показала неплохую игру. Единственное, что расстроило, — поражения в матчах с Бельгией. Но здесь надо отметить класс бельгийцев. Это не мы такие слабые, а они очень сильные. А в целом команда смотрелась прилично", — приводит слова Ледяхова «Российская газета».