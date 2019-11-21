Матчи в Нидерландах остановят на одну минуту в знак протеста против расизма

Федерация футбола Нидерландов проведёт акцию против расизма, сообщает Goal.com.



По информации источника, всем матчи чемпионата Нидерландов, которые пройдут в ближайшие выходные, будут остановлены на одну минуту. Цель этой акции — привлечь внимание к проблеме расизма.



Напомним, ранее в матче чемпионата Нидерландов «Ден Босх» — «Эксельсиор» фанаты выкрикивали расистские оскорбления в адрес форварда гостей Ахмада Морейру. Встреча была приостановлена.



Позже нидерландский полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум осудил поведение болельщиков, а также отпраздновал гол в матче заключительного тура отборочного этапа Евро-2020 с национальной командой Эстонии антирасистским жестом. Полузащитник «Ливерпуля» подозвал к себе Френки де Йонга и прислонил его руку к себе, тем самым подчеркнув, что в футболе все равны, вне зависимости от этнической принадлежности.

Вейналдум отпраздновал гол за сборную Нидерландов антирасистским жестом