Несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании Гайтана

Полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр» Николас Гайтан заинтересовал сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, сообщает The Guardian.

31-летний футболист будет доступен для бесплатного трансфера, так как контракт с клубом MLS «Чикаго Файр» истекает в конце декабря.

Издание утверждает, что 31-летний аргентинец настроен вернуться в Европу. Агент игрока Матиас Липман уже контактировал со спортивным директором «Вест Хэм Юнайтед» Марио Хусильосом насчёт перехода игрока в январе. По слухам, в подписании Гайтана также заинтересованы «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед», которые готовы предложить ему двухлетний контракт.

Гайтан провёл за «Чикаго» 27 игр в MLS. На его счету 4 забитых мяча и 11 голевых передач.