Несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании Гайтана
Полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр» Николас Гайтан заинтересовал сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, сообщает The Guardian.
31-летний футболист будет доступен для бесплатного трансфера, так как контракт с клубом MLS «Чикаго Файр» истекает в конце декабря.
Издание утверждает, что 31-летний аргентинец настроен вернуться в Европу. Агент игрока Матиас Липман уже контактировал со спортивным директором «Вест Хэм Юнайтед» Марио Хусильосом насчёт перехода игрока в январе. По слухам, в подписании Гайтана также заинтересованы «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед», которые готовы предложить ему двухлетний контракт.
Гайтан провёл за «Чикаго» 27 игр в MLS. На его счету 4 забитых мяча и 11 голевых передач.
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