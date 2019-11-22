Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма». Фото

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино попрощался с футболистами «Тоттенхэм Хотспур». Специалист вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова игрокам на тактической доске.
«Большое спасибо всем вам! Мы не можем сказать прощайте… Вы всегда будете в наших сердцах», — написано на тактической доске.
Запись доступна в «твиттере» Жезуса Переса, который был помощником Почеттино в «Тоттенхэме».
Напомним, 19 ноября, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма». Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Ранее аргентинский специалист работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».
«Тоттенхэм» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на сегодня является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.
- 22 ноября 2019
-
06:29
-
04:45
-
04:00
-
03:14
-
02:17
-
01:25
-
00:49
-
00:43
-
00:20
-
00:14
- 21 ноября 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
23:05
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:48
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
20:58
-
20:49
-
20:27
-
20:24
-
20:05
-
20:04
-
19:46
-
19:39
-
19:24
-
19:09
-
19:01
-
18:53
-
18:40