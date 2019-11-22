Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма». Фото

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино попрощался с футболистами «Тоттенхэм Хотспур». Специалист вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова игрокам на тактической доске.

«Большое спасибо всем вам! Мы не можем сказать прощайте… Вы всегда будете в наших сердцах», — написано на тактической доске.

Запись доступна в «твиттере» Жезуса Переса, который был помощником Почеттино в «Тоттенхэме».

Напомним, 19 ноября, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма». Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Ранее аргентинский специалист работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».

«Тоттенхэм» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на сегодня является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.