Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об инциденте с участием нападающего Гарета Бэйла, отпраздновавшего выход сборной Уэльса на чемпионат Европы—2020 с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!».



«Когда Бэйл вернулся из сборной, я говорил с ним точно так же, как и с остальными игроками. Мы обсуждали футбольные вопросы, а не то, что просходит за пределами поля. Он чувствует себя хорошо и тренируется наряду со всеми. Я считаю, что вокруг жеста Бэйла было слишком много шумихи. Сейчас нужно сфокусироваться на футболе. Меня интересуют только спортивные аспекты происходящего. То, что говорят вне клуба, меня не волнует.



Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним. Думаю, он всё ещё может снова стать ключевым игроком. Я рассчитываю на него», — приводит слова Зидана Marca.

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