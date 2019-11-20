«Уэльс, гольф, Мадрид». Бэйл делает всё, чтобы разозлить «Реал»

В заключительном туре отбора к Евро-2020 сборная Уэльса обыграла на домашнем стадионе Венгрию со счётом 2:0 и добыла путёвку на чемпионат Европы. После окончания встречи лидер валлийцев Гарет Бэйл не сдерживал эмоций и праздновал победу вместе со своими партнёрами. На радостях нападающий «Реала» даже сфотографировался с флагом страны, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!».

Что это значит

В середине ноября бывший спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович публично наехал на Бэйла.



«Он в первую очередь думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале». Я не общался с Бэйлом, но именно такой посыл он несёт своими словами и действиями.



Никогда не знаешь, можно ли рассчитывать на него, достаточно ли он мотивирован, травмирован ли… Но точно увидишь, как он прибавляет, когда приезжает в сборную», — отметил Миятович.



Этот спич не оставили без внимания болельщики сборной Уэльса. Они настолько впечатлялись словами экс-спортивного директора испанского клуба, что к следующей игре любимой команды — против Азербайджана подготовили флаг, высмеивающий фразу Миятовича, а во время встречи скандировали: «Уэльс, гольф, Мадрид».

Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.

Как на выходку Бэйла отреагировали в «Реале»

По информации ESPN, руководство «сливочных» такой поступок Бэйла посчитало очень дурной шуткой. Сейчас боссы «Реала» и игрок испытывают друг к другу одновременно злость и равнодушие, а одноклубники Гарета опасаются, что своими действиями валлиец усугубит и без того не лучшие отношения с болельщиками.

Зачем Бэйл провоцирует конфликт с клубом

Уже который год дела валлийца в клубе идут не лучшим образом. Он засиживается на скамейке запасных и ждёт удобного случая, чтобы поскорее покинуть Мадрид. Прошедшим Летом Бэйл был близок к переезду в Китай. «Цзянсу Сунин» из Нанкина предлагал «Реалу» 20 млн евро за валлийца, а самому игроку трёхлетний контракт с зарплатой в размере 22 млн евро в год.



Тем не менее президент «сливочных» Флорентино Перес передумал отпускать форварда. По информации зарубежных СМИ, он посчитал предложение от «Цзянсу Сунин» заниженным. Возможно, Перес воспринимал продажу Бэйла фактически как трансфер игрока в «Интер», учитывая, что у миланского и китайского клубов общий владелец.



Узнав о том, что трансфер не состоится, Бэйл не на шутку разозлился. Китайский клуб был для него единственной возможностью сохранить нынешнюю зарплату после перехода.

Бэйл набирает форму, играя в гольф. Его разозлил срыв трансфера в Китай В «Твиттере» много шуток на эту тему.

В результате форвард отказался лететь с командой в Мюнхен, где проходили матчи Audi Cup. Пока «Реал» сражался в полуфинале предсезонного турнира с «Тоттенхэмом», валлиец наслаждался игрой в гольф в городе Боадилья-дель-Монте. Таким образом Гарет негласно объявил войну мадридцам. Натянутые отношения с клубом он решил испортить окончательно.



С тех пор Бэйл старается делать всё возможное для того, чтобы усугубить конфликт. Пока Зидан пытался успокоить общественность словами о том, что Гарет – важная часть команды, валлиец жаловался журналистам на клуб.



«Понимаю, что меня сделали козлом отпущения, и принимаю это близко к сердцу, хотя, возможно, это не совсем справедливо. К концу прошлого сезона было непросто, этого нельзя отрицать, не только мне, но и всей команде. Не сказал бы, что счастлив на поле, но играю», — говорил Бэйл.



По ходу нынешнего сезона валлиец несколько раз не попадал в заявку клуба из-за повреждений, однако не пропускал ни одной игры сборной Уэльса, чем серьёзно нервировал не только болельщиков мадридцев, но и руководство клуба.



В конце октября Бэйл, по информации El Chiringuito, улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом» в чемпионате Испании, а спустя две недели заявил, что сборная Уэльса ему больше по душе, чем «Реал».



«Определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за «Реал». Это как играть с друзьями в парке в воскресенье. Здесь я говорю на своём языке и чувствую себя более комфортно», — отмечал валлиец.



Кстати и на слова Миятовича Бэйл не забыл ответить.



«У каждого есть собственное мнение обо мне. Такие вещи происходят всё время, это нормально. Неважно, хорошо это или плохо, это обо мне… Так что я невольно помогаю газетам продаваться!», — заявил нападающий.



Похоже, рано или поздно в этой борьбе с клубом Бэйл всё-таки одержит победу. Для того чтобы заработать на трансфере игрока хорошие деньги, «сливочным» нужно продать валлийца либо нынешней зимой, либо следующим летом. Контракт Гарета с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.