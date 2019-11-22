Новый формат Евро и шансы сборной России — в видеообзоре от «Чемпионата»

Отборочный цикл чемпионата Европы 2020 года подошёл к концу. Уже определились 20 участников финальной стадии турнира из 24.
Сборная России финишировала на втором месте в группе I. По итогам 10 туров в активе команды Станислава Черчесова 24 очка и 33 забитых мяча, что является четвёртым результатом в отборочном цикле. В видеообзоре на канале «Чемпионата» в YouTube мы доходчиво расскажем о схеме проведения матчей финальной стадии чемпионата Европы, разберём перспективы подопечных Черчесова и наших соперников по группе. В ролике представлено всё самое важное о турнире и участии в нём сборной России, рассказ ведётся простым языком и в ёмком формате.
Напомним, уже известно, что соперниками сборной России по группе B финальной части Евро-2020 будут национальные команды Бельгии и Дании. Четвёртая команда квартета определится во время жеребьёвки.
- 22 ноября 2019
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