Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

Сборная России проведёт матч с Данией на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года в Копенгагене. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, которая состоялась сегодня, 22 ноября.
Оставшиеся две встречи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», где свои домашние матчи проводит «Зенит».
Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе. Соперником команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований помимо Дании станет Бельгия. Четвёртая сборная в квартете станет известна позднее.
В отборочном цикле чемпионата Европы сборная России одержала победу во всех матчах, кроме двух встреч с Бельгией. На выезде команда потерпела поражение со счётом 1:3, а дома была разгромлена со счётом 1:4.
- 22 ноября 2019
-
15:23
-
15:09
-
15:09
-
15:00
-
14:56
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:22
-
14:08
-
13:52
-
13:51
-
13:39
-
13:31
-
13:14
-
13:01
-
12:26
-
12:09
-
11:55
-
11:36
-
11:34
-
11:17
-
10:33
-
10:32
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:30
-
09:23
-
08:37
-
08:30
-
06:29
-
04:45
-
04:00