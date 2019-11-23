Суарес не исключил возможности перехода в MLS

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в MLS.
«MLS — это турнир, который сильно вырос за последние несколько лет. Вы можете видеть, сколько молодых игроков уже перешло туда за последние два года. Это показывает, что лига хочет расти, а не просто приглашать игроков, которые скоро уйдут на пенсию. Они пытаются сделать лигу лучше. MLS — лига, которая заинтересовала бы любого игрока. У меня есть контракт с «Барселоной» и я очень счастлив здесь. Мне повезло, и я долгое время добивался успеха на высоком уровне и забочусь о стабильности моей семьи и детей. Все они будут вместе со мной принимать решение о переходе, но США – очень привлекательная возможность», — приводит слова Суареса ESPN.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» начинает рассматривать варианты покупки игроков на позицию нападающего, которые стали бы заменой Луису Суаресу.
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