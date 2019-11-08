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Полузащитник сборной Уругвая: переход Суареса в MLS — это вопрос времени

Полузащитник сборной Уругвая: переход Суареса в MLS — это вопрос времени
Футбол / Испания 0

Полузащитник сборной Уругвая и американского «Сиэтл Саундерс» Нико Лодейро высказал мнение, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес рано или поздно перейдёт в MLS.

«Суарес хочет перейти в MLS. Когда мы в сборной, он всегда спрашивает меня об этом чемпионате. Да, его мечта — играть за «Барселону». Он показывает невероятный уровень и прекрасно чувствует себя в этом клубе. Но рано или поздно он перейдёт в MLS. Я думаю, что это вопрос времени. Надеюсь, что он даже перейдёт в тот же клуб, где играю я. Но это уже более проблематично», — приводит слова Лодейро официальный сайт MLS.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» начинает рассматривать варианты покупки игроков на позицию нападающего, которые стали бы заменой Луису Суаресу.

«Барселона» рассматривает на замену Суаресу пятерых кандидатов
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