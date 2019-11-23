«Ахмат» обыграл «Оренбург» в гостевом матче РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 36-й минуте главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал нападающий «Ахмата» Андрес Понсе. Во втором тайме, на 74-й минуте, полузащитник Одисе Роши упрочил преимущество грозненской команды. Автором единственного гола «Оренбурга» стал хавбек Жига Шкофлек. Таким образом, «Ахмат» прервал серию без побед в чемпионате России, которая длилась на протяжении 4 матчей.
«Ахмат» набрал 18 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (19) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 36 очков в 16 матчах.
- 23 ноября 2019
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