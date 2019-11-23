Бабурин: второй пенальти в ворота «Ростова» — это просто смешно

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).
«Четвёртый гол в матче с «Зенитом» мне бьёт Дзюба, я ловлю. Аверьянов уверенно говорит, что я вышел. Вот Антон Шунин выходит — это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент. Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и Казарцев всё время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасёв?
Когда игрок бьёт пенальти по вратарю, и если он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то здесь всё правильно, если его не засчитают.
Мы зашли в раздевалку, посмотрели второй пенальти. Норман там бил головой, он не касался тела. Судья ставит точку — это просто смешно.
Сегодня мы не заслужили поражение. Мы владели мячом и они тоже. Да, первый пенальти был. Было тяжёлое поле, были неточные передачи, но мы не заслуживали проигрыша.
Мы замёрзли, пока ждали второй пенальти. Всегда, когда игрок бьёт второй пенальти в матче, тяжело вратарю взять мяч. Валерий Георгиевич сказал, что мы молодцы», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 23 ноября 2019
-
20:15
-
20:09
-
20:05
-
19:58
-
19:54
-
19:52
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:43
-
19:37
-
19:36
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
18:40
-
18:35
-
18:35
-
18:33
-
18:24
-
18:18
-
18:16
-
17:57
-
17:52
-
17:36
-
17:34
-
17:24
-
17:23
-
17:11