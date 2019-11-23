«Второй пенальти – смех!» Матч «Динамо» и «Ростова» закончился скандалом

Попов и Норманн вернулись, Ерёменко не попал в заявку
В течение последних 10 дней из «Ростова» приходили только печальные новости о тяжелом финансовом положении клуба. Тем не менее перед стартом гостевого матча ростовчан с «Динамо» у поклонников жёлто-синих наконец появился повод порадоваться.
Матиас Норманн оправился после болезни и впервые с конца октября появился в стартовом составе команды Карпина. Также с первой минуты на поле стадиона им. Льва Яшина вышли отбывшие дисквалификацию за перебор карточек Попов и Чистяков. При этом Сигурдссон и Ерёменко не попали даже в заявку.
По сравнению с предыдущей встречей «Динамо» наставник москвичей Кирилл Новиков сделал две перестановки в стартовом составе команды. Евгеньев заменил Ордеца, перебравшего «горчичники», а Игбун – Н’жье.
Гол Попова
Старт игры в Москве был ознаменован обилием борьбы и дефицитом конструктива у обоих ворот. Пока мяч задерживался в центре поля, команды грубили и часто нарушали правила. Тем не менее в первой же острой атаке гостям удалось забить. На подступах к чужой штрафной Глебов совершил классный отбор, Байрамян подобрал мяч и перевёл его на левый фланг. Там Ионов ворвался в штрафную и прострелил вдоль линии ворот — никем не прикрытый Попов отправил мяч в сетку.
Забитый мяч пошёл игре на пользу. Команды расставили акценты в матче, и в результате их действия стали казаться более осмысленными. «Динамо» завладело мячом и начало искать счастья в позиционном нападении, а «Ростов» отвечал хозяевам стремительными контратаками.
Ответ Филиппа
Несмотря на то, что динамовцы так и не смогли создать по-настоящему опасный момент у ворот Бабурина на исходе получаса игры, они всё равно умудрились сравнять счёт. В собственной штрафной Чернов неслабо приложился по ноге Плиева, промазав по мячу. Защитник москвичей упал, а рефери справедливо указал на точку — одиннадцатиметровый успешно реализовал Филипп.
Спустя несколько минут «потерпевший» в эпизоде был вынужден покинуть поле из-за полученного повреждения. Плиева заменил бывший защитник ростовчан Сергей Паршивлюк.
Оставшееся время тайма команды атаковали обоюдно остро, но отличиться не смогли – Шомуродов промазал, ударив из выгодной позиции, а мяч, посланный Игбуном из-за пределов штрафной пролетел рядом с ближней штангой.
Череда травм
На старте второй половины игры ростовчане завладели мячом, но потеряли одного из футболистов. Юсупов в центре поля так отоварил Глебова по ногам, что тот начал хромать. Несколько минут Даниил был вынужден провести на поле с травмированной ногой, с горем пополам участвуя в атаках своей команды, пока его не заменил Зайнутдинов.
Вскоре поле покинул и игрок хозяев. Шомуродов после сильнейшего удара угодил мячом прямо в затылок Евгеньеву, отправив его в нокдаун. Врачи «Динамо» привели Романа в чувства, но продолжить встречу он не смог – на 72-й минуте вместо Евгеньева на поле вышел Тони Шуньич.
VAR и два пенальти в концовке
В конце встречи хозяева прижали гостей к воротам и вновь заработали пенальти. На этот раз провинившимся у ростовчан оказался Норманн — норвежский полузащитник махнул ногой рядом с лицом Филиппа.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев в течение нескольких минут не мог принять решения, но в итоге воспользовался помощью VAR и неожиданно указал на точку. Валерий Карпин встретил такое решение саркастической улыбкой.
Второй пенальти немецкий нападающий реализовал не менее уверенно, чем первый. Своим ударом Филипп развёл Бабурина и мяч по разным сторонам.
Уже в компенсированное время на стадионе им. Льва Яшина стало ещё интереснее. Сергей Паршивлюк в своей штрафной сбил Зайнутдинова, вынудив арбитра в третий раз поставить пенальти в матче.
Исполнить одиннадцатиметровый вызвался Ионов. К радости местных болельщиков, полузащитник «Ростова» оказался не таким хладнокровным, как немецкий форвард москвичей. Алексей слабо покатил мяч немного правее центра – Шунин с таким ударом с лёгкостью справился и принёс «Динамо» победу, которая помогла команде Новикова подняться на 7-ю строчку РПЛ.
У «Ростова» дела становятся всё хуже. Жёлто-синие потерпели второе поражение подряд и теперь рискуют лишиться места в топ-4 чемпионата.
***
Однако после игры у Валерия Карпина не было вопросов к своим игрокам. Главного тренера «Ростова» больше волновал спорный пенальти, назначенный в ворота его команды во втором тайме.
«В первом тайме создали моментов больше, чем во втором. Во втором тайме сыграли не так активно в атаке. Просто «Динамо» надо было отыгрываться, поэтому они бывают поактивнее. Но в обороне во втором тайме мы тоже играли нормально. Не вспомню серьёзных моментов у наших ворот, спасений нашего голкипера. К ребятам никаких претензий нет.
Судейство комментировать не хочу, потому что это смешно. Посмотрел в раздевалке момент назначения второго пенальти «Динамо» — смех. Шомуродов давно не забивает? Ничего менять не планируем. Такое бывает. Сегодня у него было три момента, он не забил. А иногда у него полмомента, а он два забивает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков не стал спорить с коллегой.
«Карпин сказал, что некоторые игроки «Динамо» смеялись над тем, что нам дали второй пенальти? Понадеемся на хорошее зрение Валерия Георгиевича, это его мнение. Я был далеко, мне не было видно. Ему, видимо, было».
- 23 ноября 2019
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