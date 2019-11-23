Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» открыл счёт в матче с «МС» после удара Канте между ног защитника. Видео

«Челси» открыл счёт в матче с «МС» после удара Канте между ног защитника. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси» на 21-й минуте был открыт счёт. Отличился полузащитник гостей Н'Голо Канте. Получив пас из глубины, он в борьбе а защитником точно пробил мимо вратаря.

Видео доступно на «Чемпионате».

13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.

Также сегодня «Борнмут» дома уступил «Вулверхэмптону» — 1:2, «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» дома проиграл «Лестер Сити» со счётом 0:2, «Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» — 2:1, «Эвертон» дома потерпел поражение от «Норвич Сити» (0:2), «Бёрнли» в гостях разгромил «Уотфорд» со счётом 3:0.

Завтра, 24 ноября, встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед».

В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019