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Победный гол Фирмино в концовке — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

Победный гол Фирмино в концовке — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:1 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

На 44-й минуте судья отменил гол защитника хозяев Джеймса Томкинса после консультации с системой VAR, выявив нарушение правил в предшествовавшем эпизоде.

Счёт на 49-й минуте открыл нападающий гостей Садио Мане — мяч после его удара коснулся обеих штанг и вкатился в ворота. На 82-й минуте хозяева сравняли счёт — полузащитник Уилфрид Заха, оставшись без опеки в штрафной, точно пробил в угол. Но три минуты спустя нападающий Роберто Фирмино принёс «Ливерпулю» победу, забив с линии вратарской.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Ливерпуль», набрав 37 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 1-е место, а «Кристал Пэлас» с 15 очками — 13-е.

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