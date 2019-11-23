«Расстрел» вратаря в упор двумя ударами — в обзоре матча «Уотфорд» — «Бёрнли»
«Бёрнли» на выезде разгромил «Уотфорд» со счётом 3:0 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 53-й минуте открыл нападающий гостей Крис Вуд, забив после подачи углового и скидки партнёра по команде. На 82-й минуте нападающий Эшли Барнс удвоил преимущество «Бёрнли»: его удар с пенальти парировал вратарь хозяев Бен Фостер, но от штанги мяч всё же влетел в ворота. Окончательный счёт встречи на 88-й минуте установил защитник гостей Джеймс Тарковски: после подачи со штрафного с фланга он остался один на углу вратарской и со второй попытки пробил голкипера.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Бёрнли», набрав 18 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 6-е место, а «Уотфорд» с 8 очками — 20-е.
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