«Лудогорец» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы обыграл пловдивский «Локомотив»
В матче 17-го тура чемпионата Болгарии разградский «Лудогорец» обыграл пловдивский «Локомотив» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена».
Счёт был открыт в начале матча — на 12-й минуте автором забитого мяча стал Ален Ожболт. Через несколько минут разградский клуб восстановил равновесие благодаря голу Марселиньо. Победный гол на 32-й минуте забил Йоди Лукоки.
«Лудогорец», набрав 45 очков, лидирует в турнирной таблице болгарского национального чемпионата.
28 ноября «Лудогорец» встретится с московским ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». В первом круге болгарский клуб на своём поле разгромил «армейцев» со счётом 5:1.
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