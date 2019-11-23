Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лудогорец» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы обыграл пловдивский «Локомотив»

«Лудогорец» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы обыграл пловдивский «Локомотив»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 17-го тура чемпионата Болгарии разградский «Лудогорец» обыграл пловдивский «Локомотив» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена».

Счёт был открыт в начале матча — на 12-й минуте автором забитого мяча стал Ален Ожболт. Через несколько минут разградский клуб восстановил равновесие благодаря голу Марселиньо. Победный гол на 32-й минуте забил Йоди Лукоки.

«Лудогорец», набрав 45 очков, лидирует в турнирной таблице болгарского национального чемпионата.

28 ноября «Лудогорец» встретится с московским ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». В первом круге болгарский клуб на своём поле разгромил «армейцев» со счётом 5:1.

Болгария - Первая лига. Первая лига. 17-й тур
23 ноября 2019, суббота. 18:30 МСК
Лудогорец
Разград
Окончен
2 : 1
Локомотив Пл
Пловдив
0:1 Ожболт – 12'   1:1 Марселиньо – 16'   2:1 Лукоки – 32'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019