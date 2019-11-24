Лукаку показал лучшую результативность среди новичков «Интера» с сезона-1948/49

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отличился забитым мячом во встрече 13-го тура Серии А с «Торино» (3:0).
Для Лукаку этот гол стал 10-м в первых 13 матчах за «Интер» в итальянском чемпионате.
Результативнее бельгийца в «Интере» начинал только один футболист. Это был Иштван Ньерш, забивший двузначное количество мячей в 13 играх в сезоне-1948/49, сообщает Opta.
После 13-го тура итальянской Серии А «Интер» занимает второе место, имея в своём активе 34 очка и отставая от «Ювентуса» лишь на одно очко. В последних 6 матчах миланский клуб одержал пять побед.
Напомним, Лукаку перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» летом 2019 года. Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.
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