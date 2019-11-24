«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Сочи» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк.



Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Круговой, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.



«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Карапетян.



Запасные: Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Кабиуллин, Колдунов, Бахтияров, А. Заболотный.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Его ассистентами выступят Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).