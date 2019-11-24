«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Сочи» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Круговой, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.
«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Карапетян.
Запасные: Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Кабиуллин, Колдунов, Бахтияров, А. Заболотный.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Его ассистентами выступят Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
- 24 ноября 2019
-
11:31
-
11:31
-
11:03
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:05
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
08:11
-
05:24
-
04:26
-
03:25
-
02:01
-
01:51
-
01:34
-
00:57
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:29
-
00:14
-
00:04
- 23 ноября 2019
-
23:53
-
23:40
-
23:40
-
23:27
-
23:16
-
23:08