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«Краснодар» и «Арсенал» не выявили победителя в матче молодёжного первенства

«Краснодар» и «Арсенал» не выявили победителя в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счётом 1:1.

Уже на 6-й минуте счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Ираклий Манелов, которому ассистировал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. Во втором тайме, на 59-й минуте встречи, хавбек «Арсенала» Юрий Петровский сравнял счёт после передачи защитника тульской команды Дмитрия Кузькина.

Тульский «Арсенал» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (21) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 38 очков в 17 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 10:30 МСК
Арсенал-мол.
Тула
Окончен
1 : 1
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 Манелов – 6'   1:1 Петровский – 59'
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