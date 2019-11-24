«Краснодар» и «Арсенал» не выявили победителя в матче молодёжного первенства

В матче 17-го тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счётом 1:1.



Уже на 6-й минуте счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Ираклий Манелов, которому ассистировал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. Во втором тайме, на 59-й минуте встречи, хавбек «Арсенала» Юрий Петровский сравнял счёт после передачи защитника тульской команды Дмитрия Кузькина.



Тульский «Арсенал» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (21) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 38 очков в 17 матчах.