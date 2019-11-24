«Краснодар» и «Арсенал» не выявили победителя в матче молодёжного первенства
В матче 17-го тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счётом 1:1.
Уже на 6-й минуте счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Ираклий Манелов, которому ассистировал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. Во втором тайме, на 59-й минуте встречи, хавбек «Арсенала» Юрий Петровский сравнял счёт после передачи защитника тульской команды Дмитрия Кузькина.
Тульский «Арсенал» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (21) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 38 очков в 17 матчах.
- 24 ноября 2019
-
13:03
-
12:50
-
12:30
-
12:21
-
12:01
-
11:31
-
11:31
-
11:03
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:05
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
08:11
-
05:24
-
04:26
-
03:25
-
02:01
-
01:51
-
01:34
-
00:57
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:29
-
00:14
-
00:04
- 23 ноября 2019
-
23:53
Партнерский контент