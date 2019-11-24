Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0).
«Сегодня нам было немного сложно в начале первого тайма, буквально первые 15 минут мы не могли найти решение против высокого прессинга «Урала». Тем не менее после этого игра наладилась, начали её контролировать.
Было очень много шансов. Я насчитал семь или восемь железных голевых моментов для взятия ворот с нашей стороны. По крайней мере один из них нужно было забивать. Считаю, мы заслуживали победы в сегодняшнем матче.
Во втором тайме не понравилось также, что пропустили несколько контратак соперника. Они действительно опасно контратаковали, и над этим компонентом нам надо работать. В предыдущих матчах у нас получалось это лучше. Но «Урал» сегодня убежал в несколько контратак.
По владению мячом претензий к ребятам нет, сегодня все справились со своей задачей хорошо, тем не менее нужно было забивать и выигрывать матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата».
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