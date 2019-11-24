Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба тульского «Арсенала» подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти?» — сообщается в официальном «твиттере» тульского клуба.

Победу краснодарскому клубу принесли голы Тонни де Вильены и Сергея Петрова. В составе «канониров» отличился Евгений Луценко.

«Краснодар», набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (19) — на 9-м месте.



В 18-м туре «Краснодар» дома сыграет с «Тамбовом», а «Арсенал» на выезде встретится с ЦСКА. Матчи состоятся 2 декабря.

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