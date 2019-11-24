«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на 3-е место в РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» уступил «Краснодару» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали Константин Шаламберидзе (Москва) и Денис Березнов (Москва).

Счёт был открыт в начале матча. На 7-й минуте автором забитого мяча стал Тонни де Вильена, которому ассистировал Сергей Петров. На 25-й минуте преимущество краснодарского клуба увеличил уже сам Петров. В конце тайма разрыв в счёте сократил Евгений Луценко с передачи Сергея Ткачёва.

«Краснодар», набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (19) — на 9-м месте.

В 18-м туре «Краснодар» дома сыграет с «Тамбовом», а «Арсенал» на выезде встретится с ЦСКА. Матчи состоятся 2 декабря.