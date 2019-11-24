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«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на 3-е место в РПЛ

«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на 3-е место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» уступил «Краснодару» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали Константин Шаламберидзе (Москва) и Денис Березнов (Москва).

Счёт был открыт в начале матча. На 7-й минуте автором забитого мяча стал Тонни де Вильена, которому ассистировал Сергей Петров. На 25-й минуте преимущество краснодарского клуба увеличил уже сам Петров. В конце тайма разрыв в счёте сократил Евгений Луценко с передачи Сергея Ткачёва.

«Краснодар», набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (19) — на 9-м месте.

В 18-м туре «Краснодар» дома сыграет с «Тамбовом», а «Арсенал» на выезде встретится с ЦСКА. Матчи состоятся 2 декабря.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 де Вильена – 7'   0:2 Петров – 25'   1:2 Луценко – 43'
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