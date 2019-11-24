Хонда — о дебюте за «Витесс»: я не бог, мне нужно время

Полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда прокомментировал результат дебютного матча за новую команду. Во встрече 14-го тура чемпионата Нидерландов подопечные Леонида Слуцкого проиграли «Спарте» со счётом 0:2.
«Мне нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к полю и новым партнёрам по команде. В команде есть много хороших опытных футболистов, но сейчас им не хватает уверенности. Они её потеряли, им нужно просто побыстрее её вернуть. Я собираюсь поговорить об этом с партнёрами, а также с тренером.
Сейчас это мой проект, всё будет в порядке. Давайте не будем зацикливаться на негативе, нужно оставаться оптимистами. Прежде всего игроки должны верить друг в друга, мы должны поговорить, а после этого заработать три очка.
Я не бог. Хочу приносить помощь этой команде и верить, что она заиграет. Мы должны помочь себе сами. Сейчас мы должны принять эту ситуацию, которая привела к нескольким поражениям подряд. Мы должны взять на себя ответственность перед фанатами и сыграть лучше на следующей неделе", — приводит слова Хонды Omroep Gelderland.
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