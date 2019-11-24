Капитан «Витесса»: мы похожи на парализованную команду

Капитан «Витесса» Брайан Линссен прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов со «Спартой» (0:2).

«Это был ещё один очень плохой матч в нашем исполнении. Нам должно быть очень стыдно за такое выступление. Когда проигрываешь трижды подряд, надеешься, что всё изменится и ты выиграешь следующий матч. Но этого не произошло. Мы действительно хотим выиграть. Только сейчас мы столкнулись с проблемой. Мы похожи на парализованную команду. Нам нужно изменить ситуацию как можно скорее. Мы должны мыслить позитивно», — приводит слова Линссена приводит слова Слуцкого Vitesse Inside со ссылкой на FOX Sports.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает 5-е место. В активе команды Леонида Слуцкого 23 очка.