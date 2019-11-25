Матч 13-го тура Серии А перенесли матч из-за проливного дождя

Главный арбитр встречи 13-го тура итальянской Серии А «Лечче» — «Кальяри» принял решение перенести матч из-за плохих погодных условий.

Встреча должна была пройти в воскресенье в Лечче, но из-за дождя газон на стадионе был признан непригодным для игры. Сперва судьи отложили начало встречи на час, а после совещания и окончательной проверки газона, приняли решение о переносе игры.

Матч будет сыгран завтра в 17:00 по московскому времени, сообщает официальный «твиттер» «Лечче».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Лечче».

Ранее в похожих погодных условиях проходил матч 13-го тура Серии А «Торино» — «Интер» (0:3).

После 12 туров «Лечче» занимает 17 строчку в Серии А, набрав 10 очков. «Кальяри» (24) – на 5-м месте.