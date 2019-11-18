Найнгголан оказался на Сардинии из-за болезни жены. А теперь борется за ЛЧ

Переход Раджи Найнгголана в «Кальяри» — это, пожалуй, самый резкий дауншифтинг лета в Италии. «Интер» отдал за полузащитника 28 млн евро и двух игроков, но уже через год был готов избавиться от него даже бесплатно.

Причина – смена курса развития команды, которую начал Беппе Маротта и поддержал Антонио Конте. В их солдатской дисциплинированной команде нет места бунтарям, а Раджа даже под руководством своего давнего знакомого Лучано Спаллетти по ходу единственного сезона в Милане активно поучаствовал в нескольких конфликтах в раздевалке. Это объясняет, почему «Интер» отпустил настолько важного игрока бесплатно. Но выбор Раджи, на первый взгляд, кажется странным. Почему «Кальяри»?

«Интер» несколько лет пытался купить Найнгголана. И уже хочет от него избавиться Ночные клубы, прогулы и травмы.

О главной причине такого выбора стало известно в июле, когда жена футболиста Клаудиа Лаи опубликовала грустный пост в «Инстаграме». «Уже месяц я каждое утро просыпаюсь в кошмаре. Сегодня начинается новый этап моей жизни. Химиотерапия. Хватит лить слёзы, пора сражаться с этой жестокой тварью. Спасибо моей семье и удачи мне и всем, кто живёт в таком же кошмаре».

Клаудиа родилась на Сардинии и решила лечиться там. Поэтому перед Раджой, который 10 лет назад из-за рака потерял мать, был довольно простой выбор: оставить жену в этот трудный период или играть за «Кальяри». И он предупредил руководство «Интера», что хочет уйти только в «Кальяри». Его отпустили. Решение далось клубу просто, если учесть, что летом замену Найнгголану нашли как раз на Сардинии. Николо Барелла отправился в Милан, а Найнгголан (и мешок денег, разбитый на два платежа с интервалом в год) – в «Кальяри». Команду, в которой он провёл четыре года до «Ромы» и которая закончила прошлый сезон всего в трёх очках от зоны вылета.

Как собрать новый состав бесплатно

В стартовых 12 турах «Кальяри» набрал 24 очка, то есть больше половины количества, гарантирующего сохранение места в элите. Но клубу точно будет мало просто спастись. Слишком уж амбициозные трансферы провернул «Кальяри».



Помимо Раджи в аренду пришёл Марко Рог из «Наполи». 18 млн евро президент «Кальяри» Томмазо Джулини потратил на Найтана Нандеса из «Боки Хуниорс»: огромная сумма для провинциального итальянского клуба, но слишком уж очевиден талант полузащитника, так что это явная инвестиция в будущее. Так команда получила несыгранную, но топовую для Серии А полузащиту. «Рома» отпустила в аренду непотянувшего Робина Ольсена: вратарская линия тоже укомплектована. Наконец, «Фиорентина», в которой летом случилась революция, временно рассталась с Джованни Симеоне: он просто не проходил в состав с учётом всех покупок. Тоже аренда. В общем, «Кальяри» меньше чем за 40 млн евро (их отбивает продажа одного Бареллы) собрал команду, которая по именам претендует на большее, чем борьба за выживание. Правда, всё это только на один сезон.



Сезон новая команда начала плохо: с двух поражений. Сразу пошли слухи об отставке Роландо Марана – не столько из-за старта сезона, сколько из-за проваленной концовки прошлого. Казалось, что он не в состоянии добиться прогресса. На самом деле, несколько недель понадобилось, чтобы превратить новичков в команду. В частности, найти всем лучшие места на поле.

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Роль Найнгголана

Получив Найнгголана, Маран смог вернуться к своей любимой схеме – 4-3-1-2, от которой он отошёл в прошлом сезоне. Тренер освободил игрока от необходимости возвращаться в оборону. Решение вызвано не только тактическими соображениями: Найнгголану 31 год, и он далеко не образец профессионализма в плане поддержания формы. Из-за постоянных мышечных травм он пропустил больше 10 игр в прошлом сезоне и уже три тура в этом. Стиль игры Раджи основан на резких включениях, которые ему всё чаще нужно чередовать с паузами – и позиция под парой форвардов позволяет ему брать эти паузы. Показательно, что в первых двух турах, когда «Кальяри» дома проиграл «Брешии» и «Интеру», бельгиец играл в центре полузащиты. Больше он там не выходил. А «Кальяри» больше не проигрывал.

Найнгголан – лучший в команде по овладению мячом на атакующей трети поля (восемь раз в сезоне), то есть он получает мяч в опасной зоне в момент, когда команда соперника наиболее уязвима: сразу после потери. Пропустив несколько матчей из-за мышечных проблем и дважды выйдя в центре полузащиты, Найнгголан с первых минут и на удобной позиции отыграл шесть матчей. В них он дважды забил (оба раза – ударами из-за штрафной) и отдал четыре голевых паса.



Статистика голов и передач не передаёт того, насколько Раджа важен для команды. Он превратился в ключевого игрока при контратаках.

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«Кальяри» много играет забросами: Лука Чигарини и Лука Чепителли бросают в прорывы и Симеоне, и Жоау Педро. А альтернатива забросам – Найнгголан, который при позиционной обороне ждёт мяч в центре, чтобы следующим пасом раскрутить атаку. Это эффективно: у «Кальяри» с начала сезона четыре гола в контратаках, по данным Opta. Звучит не слишком впечатляюще, но нужно помнить требования Opta к контратакам: в частности, учитываются только атаки, которые начались с перехвата на своей половине поля. Голы, забитые через несколько секунд после перехвата на чужой половине поля, называются «быстрыми прорывами» и не учитываются. По голам в контратаках «Кальяри» на втором месте в Италии. А два ассиста Найнгголана из четырёх – это как раз передачи в «быстрых» прорывах», то есть контратаках, которые начались с перехвата на чужой половине поля.



«Десятка», которая не отрабатывает в обороне, – непозволительная роскошь для маленькой команды. Маран решил эту проблему так же, как пытается решить её Унаи Эмери в «Арсенале»: тремя опорниками. Только у него получается лучше, чем у Эмери. Чигарини в 33 года проводит свой лучший сезон за последние лет, наверное, пять, а Рог выжигает центр поля. И, в отличие от Эмери, который никак не определится с «десяткой», Маран последователен в доверии к Найнгголану, а тот в ответ даёт результат. Речь, повторю, не только о голах и передачах. По отборам и перехватам (2,3 на 90 минут) он четвёртый в команде. Для игрока, который действует высоко, – это много. Это ещё одно доказательство значимости Раджи в переходной фазе и быстрых атаках.

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«Пусть ты и соперник, но добро пожаловать в Рим, Раджа!»

Перспективы на сезон

Конечно, «Кальяри» везёт. Четвёртое место не заслужено качеством игры. Если описывать гостевые победы над «Наполи» и «Аталантой», да и гостевую ничью с «Ромой», это должно быть слово «отскок» (особенно над «Наполи»). Ключевая причина такого высокого места – аномально высокая реализация моментов. По количеству ударов за 90 минут «Кальяри» на 17-м месте в чемпионате, по количеству точных ударов – на 16-м. Но место в Лиге чемпионов и не является целью команды. Если она будет бороться за еврокубки в мае, это будет чудо. А если займёт место в верхней половине турнирной таблицы, а кто-то из молодых игроков выстрелит и обеспечит своей продажей выкуп хотя бы пары арендованных футболистов, сезон будет успешным. А пока игроки могут наслаждаться моментом. Это немного напоминает ситуацию «Гранады» в Испании.

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Вряд ли это относится к Радже: он не наслаждается моментом. Пока жена лечится, он публикует в «Инстаграме» фото с игр, с тренировок и… всё. Забив безумный гол в ворота СПАЛа 20 октября, он сразу побежал к камерам передавать привет жене и после матча посвятил гол ей. Работа стала для него зоной комфорта, в которой он забывает о семейных проблемах. А его команда тем временем не проигрывает уже 10 туров подряд. Всё-таки возвращение на Сардинию было единственно правильным решением для всех.



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